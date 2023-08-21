Bahçeli'den çizmeli mesaj!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan BM gerginliği konusunda, makam odasında Söke Körüklü Çizmesi giyerek dolaştığı bir video paylaşarak "Kıbrıs Türktür" mesajı verdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Lozan Antlaşması'ndaki tutumunu yeniden canlandıran Bahçeli'nin paylaşımını Yunan basınında büyük ilgi çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü’ne ulaşımı kolaylaştırmak için hayata geçirmek istediği Pile-Yiğitler Projesi, Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından engellenmeye çalışıldı.

Projenin hayata geçirileceği yerde gerginlik yaşandı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kimsenin toprağında, malında gözümüz yok" dedi.

Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü’ne ulaşımı kolaylaştırmak için hazırlanan Pile-Yiğitler Projesi’nin Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından engellenmeye çalışılması Ankara’nın tepkisini çekti. Dışişleri Bakanlığı, BM Barış Gücü'nün müdahalesini kınarken, yaşanan gerilime ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Barış Gücü’nün Rum Kesimi’ni memnun etmeye dönük söz konusu tavrı, bizatihi Kıbrıs’taki varlığını ve itibarını zedelemiştir.” dedi.

Derin anlam taşıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise konuya ilişkin sosyal medyada Yunan basınında ses getiren bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda körüklü Söke Efe çizmesi giyerek tarihi bir gönderme yapan Bahçeli, ofisine doğru yürürken görüldü. Sosyal medyada yayımlanan videoya Zeki Müren'in "Ağlama Sevdam" şarkısı ile "Kıbrıs Türk'tür" ifadesi de eşlik etti.

Bahçeli daha önce de Pile’deki olaya değinerek "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti BM Barış Gücü mensuplarına hak ettikleri cevabı vermiş, çalışmalarını engellemeye yönelik pervasız girişimleri bertaraf etmiştir. Kendisi haklıdır, bölgedeki müdahaleler doğrudur ve bizim tam desteğimize sahiptir." demişti.