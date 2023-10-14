Bahçeli'den bölgedeki Müslüman devletlere flaş çağrı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı uygulamaları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Bahçeli, İsrail'in saldırıları karşısında bölgedeki Müslüman devletlere "Barış çemberi" oluşturun çağrısında bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Haçlı seferlerinin yeni bir ruhu doğuyor. Dünya ülkeleri İsrail'i teşvik ediyor.

Türkiye, tarihi şuuruyla hareket ederek, Sayın Recep Tayyip Erdoğan meselenin üzerine ağırlıkla gidiyor.

Türkiye yalnız değildir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildir. Türkiye'nin etrafında önemli bir çember barış için oluşmaktadır. Küresel güçlerin ortadan kaldırılması için dünyada da önemli bir uyanış başlamış olacaktır.

Bir düşüncemi de paylaşmak isterim. Dikkat edilirse Filistin topluluğu yok edilme eğilimi içine girmiştir. Bu gerçeği herkesin görmesi lazımdır. 1967 esas alınarak Doğu Kudüs başkent olmak üzere Filistin Devleti kurularak, buradaki topluluğun iki devletli yapıya kavuşmasını temin etmektir. Türkiye'nin bakış açısı budur. Önce tahribatları önleyelim. Orada çocuklarımızın defni dahi yapılamıyor.

Bu yetmiyor. Bir düşüncemi sizlerle paylaşmak istiyorum. İsrail, Filistin, Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan... MHP olarak bu bölgede barışın, huzurun, istikrarın, güvenliğin sağlanabilmesi için ve 73 yıl içerisindeki olayları da göz önünde alarak burada İsrail'in etrafında barış ve huzur çemberi oluşması lazım. Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Filistin dâhil olmak üzere barış, huzur, güvenlik, siyasi birliğinin kısa süre içinde tesisi yolunda faaliyet göstererek Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde önderlik yapma düşüncesine sahip olmasını arzuluyorum."