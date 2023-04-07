Bahçeli'den Akşener'e 'mermi' tepkisi!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları iftar programında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'mermi' tepkisinde bulundu.

Bahçeli'den Akşener ve Kılıçdaroğlu'na 'mermi' tepkisi

Grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela demokrasiye saygısızlıktır. Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatma çaresizlik içinde çıkmaz sokaklara düşen bir çarpıklıktır. Vatan ve millet düşmanları ile aynı karede poz veren, ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinde örnekler vermesi sadece bir hezeyandır."

"Terörizme payanda olan muhalefetin ilk örneği Türkiye'de vücut bulmuştur"

"Terörizme payanda olan muhalefetin ilk örneği Türkiye'de vücut bulmuştur. Mankurtluğun simgesi haline gelenler bellidir ve hepsi zillettedir. Bizim yolumuzu bu kahramanlar aydınlatırken, zilletin yolunu dalkavuklar aralamaktadır. Bu yol yol değildir. Bu itibarla komplekse kapılmaya umutsuzluğun kör kuraklığına mahkum olmaya hiçbir şekilde hakkımız yoktur. Bu virüsler bazen bir ideoloji, siyasetçi, aydın, bir akademisyen kisvesine bürünmüştür. Yeni yüzyıl, yeni hayat ve yeni Türkiye bu kapsamda hayallerimizin gerçeğe dönüşünü sağlayacaktır. İstikbal, Türk milletinindir. Başkalaşmadan değişerek, kendimiz olarak çok çalışarak, önümüzdeki yüzyılı Türk ve Türkiye Yüzyılı yapacağız."

"Ülkücü, Türklüğü ve İslam'ı yüceltmeye ant içmiş kahraman demektir"

Devlet Bahçeli, "Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğin koordinatlarıyla eklemleneceğimize yürekten inanıyorum. Bir Allah dostu diyor ki, "Gökten düşenin parçası bulunur, gönülden düşenin parçası bulunamaz". Özü itibariyle biz bir gönül medeniyeti olmakla birlikte bu hasletle dünyaya derin bir iz, eser bıraktığımız objektif bakan herkesin malûmudur. Kendimiz olarak çok çalışarak önümüzdeki yüzyılı Türk ve Türkiye Yüzyılı yapacağız. Özellikle hepinizin bilmesini istiyorum ki, ülkünün ülkücünün buluşması, suyun çorak toprakla buluşması gibidir, hasretin vuslatla örtüşmesi gibidir, ruhun tenle, hilalin yıldızla, nehrin okyanusa kavuşması gibidir. Oğuz buyruğunun yere düşmemesi için her nesil üzerine düşeni yapmıştır. Türk milletinin bağımsız, kendi kaderine bizzat kendisinin istikamet vermesi için her nesil az ya da çok, yeterli ya da yetersiz görevini yerine getirmiştir."

"Sizlerden beklentim kavgalardan ve sonu olmayan tartışmalardan uzak durmanızdır"

"Bin yılların semeresi, bin yılların emaneti, bin yılların alın teri, şehit kanı, milli ve manevi fedakârlıklar boşa gitmemiş, gitmeyecektir. Her devrin ülkücüleri, bozkurtları zalimlere, zillete düşenlere, ihanet güruhuna göğsünü siper ederek canını dişine takmış, gedik açtırmamıştır. Milletimiz dualıdır; dahası kutlu davamız dualıdır. Bu mübarek ayda biriken ve tesir alanı sürekli genişleyen sorunlar bir hayli fazladır. Bu sorunların ağırlık merkezi insanlığın huzur, refah, güvenlik hanesine kaymıştır. Savaşlar, sosyal açmazlar, siyasal krizler, etnik ve mezhep temelli krizler, çevre felaketi ve terör konulu başlıklar yaşadığımız çağa huzursuzluk damgasını vurmuştur. Bu tablodan hiçbir ülkenin muaf olduğunu bilmek ve anlamak lazımdır. Açıkça söylemek lazımdır ki, yüzyıllardır doymayan sömürgeci hevesler sürekli olarak içinde bulunduğumuz coğrafyaları hedef tahtası haline getirmiştir. Türk milletinin birliğini bozmak için provokasyonlar alabildiğince sahnelemekte ve değişik vatan köşelerinde gerilim ortamı canlı tutulmaya çalışılmaktadır. Sizlerden beklentim kavgalardan ve sonu olmayan tartışmalardan mutlaka uzak durmanızdır. Kışkırtma ve tahriklere asla kapılmayınız. İstenen kardeş kavgasıdır ve bu oyuna gelmeyiniz. Sizin yeriniz kütüphaneler, laboratuvarlar, dost ve arkadaş ortamlarıdır."