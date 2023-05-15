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Bahçeli'den 14 Mayıs vurgusu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin partisinin Türkiye genelinde çok ciddi bir başarıya ulaştığını ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin partisinin Türkiye genelinde çok ciddi bir başarıya ulaştığını ifade etti. Bahçeli, "Türk milleti bütün dünyaya demokrasi dersi vermiş, haksız iddiaları, hayasız imaları ve temelsiz ithamları boşluğa düşürmüştür. Türk milleti 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Seçiminde istikrara, istiklale ve istikbale destek verecektir." dedi.

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