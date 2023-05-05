Bahçeli' Yozgat'ta Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat'ta düzenlediği mitingde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Tavsiyem yanlarına kefenlerini ve sarı torbalarını alıp da gelmelidirler"

"Kılıçdaroğlu bir ara Yozgat'ta gelip Kandil Dağı'nı yakıp yıkmaktan bahsetmişti. Terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağın vaat eden Kılıçdaroğlu adeta çarkıfelek gibidir. Eğer darbe niyeti ve planları olan varsa tavsiyem yanlarına kefenlerini ya da sarı torbalarını alıp da gelmelidirler. Kılıçdaroğlu Yozgat'ta başka, Şırnak'ta başkadır. Ankara'da başka, Van ve Ağrı’da başkadır. Zillet İttifakı'nın partileri de aynısıdır. Bu ittifak abesle direnişini, gayri ahlaki tutumunu ısrarla sürdürmektedir. Yalan ve yıkım bunların ortak amacıdır. Ne esef verici bir durumdur ki iki yüzlü bir muhalefet anlayışı karşımızdadır. Bu şahsın irtibatları ve ilişki ağları sancılı ve karanlıktır. Sn. Kılıçdaroğlu şu gerçeği kafana sokacağım. Sen inkâr etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir. HDP bölücüdür. Türkiye Düşmanıdır. Osman Kavala sorosçudur, casustur, şaibelidir, suçludur! Bir teröristi her taşın altından çıkan sorosçu birini nasıl serbest bırakacaksın. Sırrın nedir? Darbe mi yapacaksın, PKK ile birlikte devleti ele mi geçireceksin? Hukukun üstünlüğünü, mahkeme kararlarını nasıl hiçe sayacaksın? Hani Yozgat'ta geldiğinde Kandil'i yakacağını söylüyordun. Biz hangi Kılıçdaroğlu'na itibar edelim? Kuvay-ı Milliye'yiz diyen Kılıçdaroğlu'nu dikkate alalım yoksa emperyalizmin kurşun askeri Kılıçdaroğlu'na mı? Sayın Kılıçdaroğlu teröriste kol kanat gösteren bir katilin terörer himaye olacağını görmüyor musun? Bilmiyor musun? Siyasetin yara bere içerisindedir. İhanetin tam göbeğindesin. Ey Kılıçdaroğlu hala farkında değil misin? CHP'yi götürüp Kandil mağaralarının çürümüş ceset gibi bırakmaya hiç mi utanmıyorsun. Aynı şeyleri İYİ Parti içinde söylemek mümkündür. FETÖ ve marjinal sol partiler aynı bataklıkta birleşmişlerdir. Bunlara asla güven duyulamaz."

'CHP ile PKK aynı masadadır, FETÖ masanın gözcüsüdür"

"Yozgat'a haram giremez, girmemiştir. Yozgat cesurdur, zalime boyun eğmez. Milli umutları karartmak isteyen siyasi partiler zillet ittifakında toplanmıştır. Gerçek ortadadır. Önce sipariş masa kurdular. Sonra 6 parti o masaya oturdu. Bizim için malum olanı tescillediler. CHP ile PKK aynı masadadır. FETÖ masanın gözcüsüdür. İYİ Parti ile HDP ve PKK bir elmanın iki yarısı. Kılıçdaroğlu'na 'Kazanamayacak aday' dediler, masada kriz çıkardılar. Birbirlerine oyun oynadılar. Milletimizi aldatmak istediler. Adına 'Strateji' dediler. Sonra tutup iki büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanı Yardımcısı dediler. Önlerine kim geldiyse olmayan makamları dağıttılar. Sabah ilk kalkanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı yaptılar."

"Kalp işaretinin muhatabı PKK ve FETÖ'dür"

"Elleriyle kalp işareti yaptılar. Kalp işarette değil itibardadır. Kalpleri kaskatı kesilmiş olan zillet partilerinin başkanlarının muhatapları PKK'dır, FETÖ'dür. Aylarca koltuk paylaşmalarında gerilimler yaşandı. Köşe kapmaca oynadılar. Kaçak güreştiler. Birbirlerinin kuyusunu kazdılar. Cumhurbaşkanı adaylarını 'kukla' yerine koydular. Milletimiz yas tutarken sözde bakanlık dağıtımı yaptılar. Boşa sallayıp dolu tutma hevesine kapıldılar."