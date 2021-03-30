Bahçeli: "Yerli ve yabancı ahmaklara izin vermeyeceğiz"

Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın varlığıyla milletimize sahip çıkacağız. Yerli ve yabancı ahmaklara izin vermeyeceğiz. " şeklinde konuştu. Bahçeli, "Çanakkale ile başarılamayan ancak Sevr için yapılmak istenen Türk milleti için yok oluştur. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar dün İzmir'den denize dökülenlerdir. Zillete asla katlanamayız, milli bekamızın yağmalanmasına asla katlanamayız. İstiklal Marşımızın susmasını, ezanımızın kesilmesini, bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasını sineye çekemeyiz, bilinsin ki çekmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

Sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kökeni, yöresi ne olursa olsun, Türk milletine bağlı tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Parti grubumuzu en son 2 Mart 2021 tarihinde toplamış arkasında 13. Olağan Büyük Kurultayımızı gerçekleştirmek için toplantılarımıza ara vermiştik.

Salgının yol açacağı tehlikeli düşünerek davetli sayımızı kısıtlı tuttuk. Buna rağmen kurultayımız muhteşem bir atmosferde gerçekleştirilmiştir. Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştır. İl ve ilçe kongrelerimizin son halkası kurultayımız olmuştur. Kongreler tazelenmeye imkan sağlamaktadır. 13. Olağan Büyük Kurultayımız, bir kavşak noktasında vuku bulmuştur. Şehitlerimizin hamiyetiyle sözleştik, toprağımızın acısıyla, sevinciyle birleştik. Milletimizin iradesiyle, var oluş amacıyla bilendik. Salgın hastalığa rağmen yüreğimizdeki heyecanla, aklımızda Türkiye sevdasıyla istiklal için birlik dedik. Gayemiz daha güçlü bir Türkiye'dir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı’nda konuşuyorhttps://t.co/h5h2ztnwTJ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 30, 2021

KAÇANLARDAN, YOLDAN SAPANLARDAN OLMADIK

Yaşanmış geçmişin, yazılmış sayfaları nereden gelip nereye gitmek istediğimizin belgesi niteliğindedir. Zindana girdik, vatan sağolsun dedik. Şehit olduk vatan bölünmez dedik. Satanlardan, kaçanlardan, korkanlardan, yılanlardan, yoldan sapanlardan olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Ülkücü yaşadık. MHP 52 uzun yıldır pek çok badireyi aşarak bugünlere ulaştı. Kimileri devrilmemizi bekledi, bazıları düşmemizi bekledi, bazıları da yakamızdan düşüp gitti.İlk sallantıda yoldan sapanlardan olmadık. Gayemiz daha kuvvetli bir Türkiye'dir. Lafa geldi mi büyük dava adamı olduklarını söyleyenlerin nasıl kişiliklerini kaybettiklerini üzülerek gördük. Bunların MHP'ye yönelik karanlık operasyonlarda figüran olduklarını ibretle seyrettik.

SU UYUR DÜŞMAN UYUMAZ

Her dem yeniden doğarak, tuzakları bozarak, iftiraları yenerek, kumpas duvarlarını berhava ederek kutlu davamızı peşkeş çektirmedik. Milliyetçiler için kahramanlıklarla dolu Türk tarihi tekerrür eden zaferlerle doludur. Su uyur düşman uyumaz sözünü hafızasında taşıyan Türk milleti gelecek nesilleri teyakkuz halinde bulunmaları için uyarmaktadır.

5 STRATEJİK HEDEF

Biz 2023 yılını kafasında cem etmiş, ondan sonraki yılların yol haritasını belirlemiş bir amaç eşliğinde yolumuza devam edeceğiz. MHP olarak, 2023 ve on yılları kapsayan stratejik hedeflerin ilki Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmak. Kökleşmesine hizmet etmektir. Sivil, geniş katılımlı bir anayasa hazırlığı ikinci hedefimizdir. Yeni, yerli ve milli bir ekonomik sistemin inşası üçüncü stratejik hedefimizdir. Son terörist ele geçirilene kadar destek vermek dördüncü stratejik hedefimizdir. Diyalog, barış, huzur ve istikrar beşinci stratejik hedefimizdir.

MİLLİ BEKAMIZIN YAĞMALANMASINA İZİN VERMEYİZ

Bize göre 1000 yıldır yaşadığımız Anadolu coğrafyası üzerindeki doğal ve stratejik tehditleri bilmek binlerce yıl daha yaşamanın sırları bilmek demektir. Lozan anlaşması Anadolu'nun senedi olmuştur. Lozan'dan önceki son durak Serv, ondan öncesi ise Çanakkale Savaşlarıdır. Bugün karşımıza tekrar çıkanlar dün Çanakkale'den defedilenleridir, İzmir'den denize dökülenlerdir. Zillete asla katlanamayız, milli bekamızın yağmalanmasına göz yumamayız.

Çanakkale Boğazı'nda püskürtülmüş emparyalist zihniyet Serv ile yeniden hortlamış, Türk milleti şerefli bir mücadeleyle istiklal ve istikbal haklarını geri almıştır. Varlığımız 1915 Çanakkalesi'nden 1922 İzmir'ine kadar adım adım savunulan vatan toprakları şehit kanlarıyla tescil edilmiştir. Bugünkü şartlarda bölücülerle, terör örgütleriyle, Türkiye düşmanı çevrelerle emel ve hedef birliği içinde olanlar geçmişten ders çıkarmalıdır. Türk milleti bu coğrafyanın kınına sığmayan kılıcıdır.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN FESHİ DOĞRUDUR

İstanbul Sözleşmesi etrafında yürütülen tartışmalar esef verici boyutlara tırmanmıştır. Kadına şiddet sanki cezasız ve yaptırımsız kalacak. Bu sakat, sorumsuz ve sinsi propagandanın sistematik şekilde körüklendiği açıktır. MHP, kadına yönelik şiddeti ön şartsız reddetmektedir. Sabahtan akşama kadar şiddeti teşvik eden program, haber ve dizileri kınadığımızı söylemek boynumuzun borcudur. TV'den kadına şiddet sahnelerinin kesilmesi bize göre çok acil bir ihtiyaçtır. İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır. Toplumsal cinsiyet kimliğine ilişkin hükümleri aileyi tehdit etmiştir. İstanbul Sözleşmesi'nin bir karar ile feshi doğru ve yerindedir.