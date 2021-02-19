Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Twitter tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin paylaşımlarına kısıtlama getirilmesine bugün kaleme aldığı köşe yazısında değindi.

"Twitter, Bahçeli ve Soylu'ya şahin, PKK'ya kuş oldu" diyen Selvi, yazısında şunları söyledi: Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Boğaziçi eylemleriyle ilgili tweet’lerine kısıtlama getirmişti.

Nefret suçu kapsamında görülerek kısıtlanmıştı

Soylu, tweet’inde 'LGBT sapkını' yazdığı için, Bahçeli’nin Boğaziçi eylemlerine ilişkin tweet’i de 'nefret suçu' kapsamında görülerek kısıtlanmıştı. ABD Başkanı olduğu dönemde Trump’ın da tweet’ine de kısıtlama getiren Twitter her nedense Gara’da 13 sivil vatandaşımızın PKK tarafından katledilmesinden sonra terör örgütü mensuplarının başlattığı kampanyaya karşı sessiz kaldı.

"Çifte standardınla bin yaşa Twitter"

5-6 yıldır ellerinde tuttukları 13 sivili başlarına kurşun sıkarak şehit eden PKK’lılar, sosyal medyada Türkiye’yi sorumlu tutan kampanya başlattılar ama Twitter buna engel olmadı. Bahçeli ve Soylu’ya şahin olan Twitter, söz konusu PKK terör örgütü olunca ambleminde olduğu gibi tam anlamıyla kuş oldu. Çifte standardınla bin yaşa Twitter.