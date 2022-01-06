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Bahçeli TURKOVAC aşısı oldu

MHP lideri Bahçeli, koronavirüse karşı geliştirilen yerli TURKOVAC aşısı oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerli ve milli COVID-19 aşısı Turkovac aşısı olduğunu açıkladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli ayrıca, aşı olduğu anlara ait fotoğraf karelerini de paylaşımına ekledi.

 

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