Bahçeli: Türkiye, Fransa'ya benzemez

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Bahçeli, konuşmasının büyük bölümünü dış politikada yaşanan gelişmelere ayırdı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türk siyasetinde faal halde bulunan her partinin birinci kaynağı Türk milletidir. Demem odur ki her parti Türkiye partisi olma mecburiyetindedir. Suç ve suçluyu övmek hukukun konusudur. Milletin hak ve çıkarlarını gözetmeyen, devletin hükümdarlığını savunmayan, terör örgütlerinin kullanıma girmekten gocunmayan partilere demokraside yer olmamalıdır. Mehmetlerimize kurşun sıkanları aklamak suçtur, bebek katili övmek suçtur. Bu suça montaj demek katmerli suçtur. AYM zilletin arka bahçesi değildir. Adalet suçluyu aklama gayesi güderse orada adalet batmıştır demektir. Devlet giderse vatan gitmiş olacaktır.

"AYM, PKK'yı aklama makamı değildir"

AYM, PKK terör örgütünü aklama makamı değildir. Aynı husus siyasi partiler için de geçerlidir. Her şeyin başı insandır. Mesele ne kadar oy aldığımız meselesi değildir; mesele vatandır, millettir, istiklal ve istikbaldir

Fransa'da yaşanan olaylar

Bölgemizde yaşanacak her kaos kilitli badirelerin kapısını açacaktır. Fransa dipsiz tartışmalara gömülmüş, sokaklar karışmıştır. Fransa sömürge geçmişiyle yüzleşmelidir. Uluslararası hukuk ayaklar altındayken insani değerler yok sayılmaktadır. Göç elbette siyasetin konusu olmalıdır. Bu konudan siyasi rant devşirmek isteyenlerin iyi niyetli olmadıkları oradadır. Düzensiz göçün istila olduğunu vurguluyoruz. Anadolu'da demografik geleceğimiz düşünmek, tetikte olmak durumundayız. Türkiye bu yükün altından kalkacaktır. Türkiye'de mülteci veya göçmen değil sığınmacılar vardır. Düzensiz göç ile tavizsiz mücadele devam etmektedir.

"Türkiye, Fransa'ya benzemez"

Türkiye'yi tahrik ve taciz kıskacına alıp fırsat kollayanlara müsamaha gösterilmemelidir. Türkiye, Fransa'ya benzemez, herkes aklını başına alsın. Göç konusu insanlık sorunudur. Göçe neden olan şiddetin önlenmesiyle kontrolsüz insan akının durması mümkündür

İsveç'in NATO'ya üyeliği

Hükümetin alacağı kararın yanında olacağız. MHP, İsveç'in NATO'ya girişine sıcak bakmamaktadır"