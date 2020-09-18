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Bahçeli: Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBB kapatılmasına yönelik çağrısının arkasında olduğunu belirterek bu birliğin yöneticilerinden de hesap sorulmasını istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "16 Eylül'de Twitter'dan yaptığım açıklamanın sonuna kadar arkasındayım. Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda dediğim şudur; Bu birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır." ifadelerini kullandı.

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