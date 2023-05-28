Bahçeli: "Türk milleti geleceğine sahip çıkmıştır"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur sonuçlarının gelmesiyle Türk milletinin verdiği karar da belli oldu.

Türkiye 17. kez yeniden 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi.

Seçim sonuçlarının resmi olmayan verilere göre belli olmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde kameraların karşısına geçerek seçim sürecini değerlendirdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türk milleti bugün tarih yazmış, kutlu varlığına, müstakbel geleceğine tertemiz iradesiyle sahip çıkmıştır.

Yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir.

Türk demokrasisi ve siyaset tarihinde iki turlu bir seçimin ilk örneği yaşanmakla birlikte k atılım oranının yüksekliği milli ve demokratik şuurun canlılığına işaret etmiştir.

Türkiye'nin demokrasi standartlarında yüksek seviyeye ulaşması ve dünya çapında mukayese üstünlük kazandığı çarpıcı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır.

Aziz milletimiz demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış, kardeşlik hukukuyla varoluş namusunu koruyarak Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonuyla buluşturma iradesi göstermiştir.