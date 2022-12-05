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Bahçeli: “Tercihim sınıf arkadaşım olur”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6’lı Masa’nın ortak aday anketiyle ilgili, “Tercihim sınıf arkadaşım olur” dedi.

Bahçeli, Genel Kurul’da bütçe görüşmeleri sırasında verilen arada, kuliste basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bahçeli, 6’lı Masa’nın, Cumhurbaşkanı adayına ilişkin yapılacak anketle ilgili soruya, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ederek, “Ankette Biri bana gelir derse ki, ‘altı kişi anket yapıyoruz kime evet dersiniz ya da benimsersiniz? Derse; Tercihim sınıf arkadaşım olur” dedi.

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