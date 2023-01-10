Bahçeli: Tek başıma kalsam da davayı çiğnetmeyeceğim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ocak'ta Ankara'da katledilen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş hakkında ilk kez konuştu.

Bahçeli, Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapıldığını söyleyen Bahçeli, ''Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi. Kanlı saldırıdan hemen sonra MHP'ye organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı'' dedi.

Bahçeli, "Tek başıma da kalsam davayı çiğnetmeyeceğim, tek bir Ülküdaşımı ezdirmeyeceğim, sonu ölüm de olsa surda gedik açtırmayacağım." diye belirtti.

Ateş cinayetinin ardından MHP'ye yüklenilmesinde FETÖ parmağı olduğuna işaret eden Bahçeli şunları ifade etti:

"Binlerce FETÖ hesabı açıldı. Pensilvanya menşeli sosyal medya saldırıları yaşandı. Azılı MHP düşmanları bu konuyu gerçek mecrasından saptırarak siyasi hesaplaşmaya çevirdiler. TBMM'de yuvalanan terör seviciler meseleyi kanatmayı denediler. Aleyhimizde aslı olmayan iddialar başta CHP olmak üzere teröristlerin, bölücülerin, mankurtların, devlet ve millet muhaliflerinin eline tutuşturulup meseleyi sahiplenmeleri için siyasi istismar ortamı açıldı"