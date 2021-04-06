Bahçeli: Montrö bizim kırmızı çizgimizdir

104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, MHP lideri Bahçeli, ''Montrö Boğazlar Sözleşmesi Lozan Antlaşması'nın tamamlayıcı bir halkası, ayrılmaz bir parçasıdır, aynı zamanda bizim kırmızı çizgimiz, Karadeniz’in barış ve istikrar güvencesidir. Vehimlerinin ve gizli emellerinin esiri olan 104 emekli amiral Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir. Cüretlerinin bedelini ödemelidirler'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

CORONA VİRÜSLE MÜCADELE

''Salgın döneminin toplum hayatına, ekonomi ve ticaret alanına yıkıcı tesirleri olmaktadır. Maskeyi kola değil ağıza takmak hijyene titizlikle uymak virüsle savaşta en önemli kozumuzdur. Virüs bizim irademizden daha güçlü değildir. Virüse asla teslim olmayacağız. Covid-19'u kutuplaşma malzemesi yapıp karamsarlık aşılamak isteyen zillet lobisine Türk milleti prim vermeyecektir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı’nda konuşuyorhttps://t.co/8DryKbRssa — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 6, 2021

''KIRIM'IN İLHAKI HALA KANAYAN BİR YARA''

Kırım'ın ilhakı hala kanayan bir yaradır. Kırım Ukrayna'dır. Ayrılıkçı bölgelerle Kiev yönetimi arasında cepheleşme sertleşmiştir. ABD Başkanı Biden Ukrayna devlet başkanına desteğini telefon aracılığıyla vermiştir. ABD'nin Yunanistan'ı maşa gibi kullanma arzusu ya doğrudan ya da dolaylı Türkiye'yi baskılamaktadır. Terörist Demirtaş üçüncü ittifak kartını masaya koymuş adına sözde demokrasi ittifakı demiştir. Ürdün'de darbe girişimi Körfez ülkelerindeki açmazlar emperyalizmin kumpas şiddetini artırdığına işarettir.

''104 EMEKLİ AMİRAL TÜRK DEMOKRASİ TARİHİNİN KARA BİR LEKESİDİR''

Önce 126 eski büyükelçinin şüpheli bildirisi yayımlanmıştır. Montrö tartışmaları derken Türkiye 4 Nisan'da 104 emekli amiralin bir nevi muhtırasıyla sarsılmıştır. Montrö Boğazlar Sözleşmesi Lozan'ın ayrılmaz bir parçasıdır bizim kırmızı çizgimizdir. Hiç kimsenin Montrö'yü tartışmaya açtığı falan da yoktur. Vehimlerinin ve gizli emellerinin esiri olan 104 emekli amiral Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir. Bu lekeyi temizlemek demokrasinin, hukukun ve milli iradenin tarihe karşı namus, şühedaya da vefa borcudur. Cüretlerinin bedelini ödemelidirler. 104'lükler büyük bir suç işlemiştir. Bu suç cezasız kalamaz. Mavi vatanımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz? Bu çağrı darbe çağrısıdır.''