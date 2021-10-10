MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Masum bir kadına el kaldırmak alçaklıktır, katilliktir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli, ATO Kongre Merkezi'ndeki 'Analar Bacılar Kurultayı'nda konuştu. Diyarbakır annelerinin evlatlarını terör örgütü PKK'dan geri almak için başlattığı eylemin önemine dikkat çeken Bahçeli, kadına şiddet konusunda ise "Masum bir kadına el kaldırmak elbette alçaklık, katilliktir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Analar-Bacılar Kurultayı'nda önemli açıklamalar yaptı. Analığın etnik kökeninin ve ideolojisinin olamdığının altını çizen Bahçeli, "Kadına şiddetine son vermeden demokratik ve insani gelişmeyi tam olarak gerçekleştiremeyiz. Masum bir kadına el kaldırmak elbette alçaklık, katilliktir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Analarımıza bacılarımıza hoş geldiniz safalar getirdiniz diyorum. Kadının tarihi insanlığın tarihidir. Giymeyen giydiren, sabahlara kadar beşiğini sallayan yavrusuna şefkatle sarılandır ana. Nerede bir şehit varsa orada feryat eden bir ana vardır. Analığın ideolojisi, etnik kökeni olmaz.

Anneler PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin binasının önünde eyleme başlamıştır. Anneler nöbete girmişlerdir. İlk oturma gününden bugüne kadar süreç içerisinde korkuyu yenen pek çok anne katılmıştır. 3 Eylül 2019 tarihinde bir grup ana oturma eylemine başlamıştır. Çocuğunu HDP'liler aracılığı ile dağa kaçırıldığını söyleyen Hatice ana ilk taşı atmış, evldına kavuşmuştur. Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 250'ye ulaşmıştır. Dağa kaçırılanlardan 32'si geri dönmüştür.

HDP'YE DESTEK PKK İLE ORTAKLIKTIR

HDP PKK'nın ikmal organıdır. HDP'nin ön kapısından giren arkadan silahlanarak terörist kamuflajıyla çıkmaktadır. HDP'ye destek PKK ile ortaklıktır. Bugüne kadar silahlı bir terör örgütüne terörist yetiştiren bir parti görülmemiştir. PKK'nın HDP isimli ayağı kapanmalıdır.

BİDEN'A SERT TEPKİ!

Teröre yardım ve yataklık yapan güçler Türk milletinin sabrını zorlamasınlar. Türkiye'nin Suriye'deki varlığını ABD'ye tehdit olarak değerlendiren ve Temsilciler Meclisiene yazıya döken Biden yönetimi karar vermelidir. ABD terör örgütleriyle mi yoksa Türkiye ile mi müttefiktir. ABD Suriye'den çekiliyormuş geriye 900'e yakın asker bırakıyormuş. Bunların hepsi yalandır. Terör örgütlerinden sözde kara gücü oluşturduktan sorna nyie kalacaktır. ABD'nin bayrağı altında hain planlar yapan teröristler vardır. Caniler sınırlarımızın mücabir bölgelerindedir.

PKK hem Türk hem Kürt düşmanıdır. Ez cümle insanlık düşmanıdır. Bir kurşunla toprağa düşeceğinize analarınızın kucağına düşün.

'KADINLARIN KATİLİNE SEYİRCİ KALAMAYIZ'

2020 yılında 550 kadın cinayete kurban gitmiştir. 2021’in ilk 9 ayında 100 yakın kadın hayatını kaybetmiştir. İslam samimiyettir, masum bir cana kıyan bütün insanlara kastetmiştir. Kadınların katiline seyirci kalamayız. Kadına şiddetine son vermeden demokratik ve insani gelişmeyi tam olarak gerçekleştiremeyiz. Masum bir kadına el kaldırmak elbette alçaklık, katilliktir.