Bahçeli ile sıcak selamlaşma!

TBMM Genel Kurulunda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde yapılan görüşmeler renkli görüntülere de sahne oldu.

AK Parti adına bütçe görüşmelerini Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’na katıldı. Kurtulmuş, Genel Kurula gelişinde tüm siyasi parti gruplarıyla tek tek selamlaştı.

Kurtulmuş, Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP Grubu’nda Devlet Bahçeli selamladı. Bahçeli, Kurtulmuş’u çok sıcak karşıladı. Kurtulmuş’u ayakta karşılayan MHP Lideri Bahçeli, bir süre de sohbet ettiği gözlendi.