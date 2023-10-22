Bahçeli ile Davutoğlu görüştü!

MHP lideri Bahçeli, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’nu arayarak, dün paylaşmış olduğu Gazze konusundaki hassasiyetini içeren tweetine verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Bahçeli’nin teşekkürünün ardından Davutoğlu, tüm Gazzeliler adına Filistin konusundaki hassasiyetlerinden dolayı Bahçeli’ye teşekkürlerini iletti.

Telefon görüşmesinin devamında, iki lider önümüzdeki günlerde Gazze konusunu ele alacakları bir yüz yüze görüşme yapma hususunda da mutabık kaldı.