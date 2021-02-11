Bahçeli ikinci doz corona virüs aşısını oldu
Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptıran MHP lideri Bahçeli, ''İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum'' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
Twitter'dan açıklama yapan Bahçeli, ''Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle Covid-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum'' ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum. pic.twitter.com/O362F9y68a— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) February 11, 2021
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