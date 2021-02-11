Bahçeli ikinci doz corona virüs aşısını oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Twitter'dan açıklama yapan Bahçeli, ''Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle Covid-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum'' ifadelerine yer verdi.