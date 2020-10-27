Bahçeli: Hatay saldırısının ABD uyarısından kısa bir süre sonra olması kuşkulu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tarih anlayışımız devri, coğrafya algımız dönemsel değildir. Cumhuriyet, demokrasinin en gelişmiş halidir. Cumhuriyet, milli mücadelenin taçlanmış halidir.

Bizim çizilecek sınırımız, bölünecek milletimiz yoktur. Bizim her saldırıyı defnedecek inanmış yüreğimiz vardır. Denemek isteyen varsa buyursun, denesin. Hainler nerede olursa olsun millet sevdalıları sonuna kadar buradadır.

Türkiye'nin yükseliş çabası her tür engellemelere rağmen kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyetini prangalarını kırmıştır. Yönetim sistemimizdeki reform Türkiye'nin önünü açmıştır. Sistemsel aksaklıklar telafi edilmiştir.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş emeli taşıyanlar, önce kendilerine çeki düzen vermeli. Alev alan çatılarını söndürmeli. Türk milleti kimin kime ne yalanı fısıldadığını görmekte.

"TÜRKİYE, SOKAK SERSERİLERİNE TESLİM EDİLMEYECEK"

Cumhur ittifakı yedi düvele direnmektedir. CHP, HDP, İYİ Parti Türk milletine gelecek vaat edemez. Siyaseti sokağa havale edenlerin sonuç meçhuldür.

Neymiş, sokak hazır, muhalefetin silkinmesi gerekiyormuş, yeni Meclis oluşmalıymış, sözde Kürt meselesi demokratik ve şeffaf biçimde çözülmeliymiş. Hele bir çıksınlar sokağa da acıklı şekilde görsünler Hanya'yı Konya'yı, dünyanın kaç bucak olacağını. Hodri meydan, Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokakta bulunmadı, sokağa bırakılmayacak, sokağın girdabına, sokak serserilerine teslim edilmeyecektir.

Askıda ekmek vardır ama size sokakta ekmek yoktur. Ekmeğe de vatana da sahip çıkacağız.

MACRON'UN İSLAM KARŞITI SÖZLERİ

Avrupa'da Türk ve İslam düşmanlığı kaygı verici durumdadır. Cehaletin ve husumetin taşeronluğuna soyunmuş. Almanya'daki camiye polis baskını adi bir suikast girişimidir.

Macron'un kafa yoracak başka mesaisi yok mu? Akli melekelerini hepten kaybetmiş. Dinin sahibi Allah, peki Macron'un sahibi kim? Siyasi şizofren gerçeği öğrenmeli ya da ağzını kapatmalı.

KARABAĞ'DA SON DURUM

Karabağ Azerbaycan'dır, işgalci Ermenistan teröristtir. Ateşkes aldatmadır, oyalamadır, zaman kaybetmedir.

(ABD'nin S-400 tehdidi) ABD'nin tehdidi yok hükmündedir. ABD önce dost mu düşman mı, buna karar vermelidir.

(İskenderun'daki saldırı girişimi) ABD'nin uyarısından kısa süre sonra olması kuşkumuzu artırdı.