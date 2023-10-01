Bahçeli: İstediğimiz bir il şimdilik yok

MHP Lideri Devlet Bahçeli TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, "Bizim adayımız öne çıksın dediğiniz biz il var mı?" sorusuna, "Hayır, şimdilik yok. Çalışmalar devam ediyor." yanıtını verdi.

Emekli maaşı zammına ilişkin açıklama

"Cumhurbaşkanımız terörle mücadele kapsamında kararlı tutumunu bir kez daha ortaya koydu" diye Devlet Bahçeli emeklere yapılacak maaş zaamıyla ilgili soruya ise, "Cumhurbaşkanı bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlgili bakanlarla da görüşüyor. İnşallah önümüzdeki günlerde hayırlara vesile olan sonuçlar alınacaktır." ifadelerinde bulundu.

"Karalı tutumumuz devam edecek"

Yerel seçimdeki ittifaka da değinen MHP Lideri Bahçeli, "Cumhur İtiifakı kapsamında Ak Parti ile MHP birdir, beraberdir. Önümüzdeki yerel seçimlerde de bu kararlı tutumu devam edecektir." diyerek sözlerini noktaladı.

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonuna herhangi bir muhalefet liderinin katılmaması da dikkat çekti.