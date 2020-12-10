Bahçeli aşı kararını açıkladı!

Yaklaşık olarak 1 yıl önce Çin'den yayılmaya başlayan koronavirüs salgını dünya üzerindeki etkisini tekrar artırdı. Bu durum ülkemizde de aynı şekilde hissedilirken, artan vaka ve ölüm sayılarından sonra gözler aşıya çevrildi.

Yapılan açıklamalarda, ülkemizde 11 Aralık'tan sonra Çin aşısının uygulanmaya başlanacağı belirtilirken, bu durum tartışma konularına yol açtı. Bazı vatandaşlar aşı yaptıracağını aktarırken, bazı vatandaşlar da tedirgin olduğunu dile getirdi.

BAHÇELİ AŞIYI YAPTIRACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda ve bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldığı bildirildi. MHP lideri aşıyı ilk yaptıran isimler arasında yer alacak.

ERDOĞAN DA AŞI OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Başkan Erdoğan da yaptığı açıklamada, "Benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Çünkü burada sağlık söz konusudur. Sağlığın söz konusu olduğu yerde, tabii ki bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa bunu yapmak zorundayız. Hele hele kovid noktasında ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında bir defa böyle bir adımı atmamız gerekiyor. Temennimiz bir an önce bu tedavi yollarıyla vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN KOCA: AŞININ ZORUNLU OLMASINI ŞİMDİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Sinovac dahil olmak üzere 50 milyon doz aşı alındığını söylemişti. Bakan Koca, aşının zorunlu olup olmayacağına ilişkin soruya da yanıt vermiş ve "Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok, vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz. Süreçte vatandaşımıza aşının güvenilirliği ve etkinliği, net izah edilirse ben birçok kimsenin bu noktada farklı yaklaşacağını inanmıyorum. Birçok kimsenin özellikle yaptıracağını inanıyorum. Çünkü biz inaktif aşının ölü virüs aşısı, bu ölü virüs aşısının yıllar boyu geçmişte bilinen bir yöntem" demişti.