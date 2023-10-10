Bahçeli: ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde ne işi var!

MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında İsrail-Filistin geriliminden sınır ötesi operasyonlara kadar önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Filistin tam bir asırdır felaketlerin pençesindedir. Filistin sorunu içinden çıkılması çok zor bir girdaba sürüklenmiştir. Silahların susması neredeyse tam bir hayaldir. İsrail-Filistin cepheleşmesi en karmaşık sorunlardandır. İki devletli çözüm olmadan barış hayaldir. Aksi halde İsrail-Filistin sorununun çözümü hayaldir.

"Arabulucular devreye girmelidir"

7 Ekim Cumartesi günü Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu taraflar arasında bir savaşa dönüşmüştür. Üzüntümüz yüzlerce masum sivilin ölmesi ve yüzlercesinin de yaralanmasıdır. Sivil can kayıplarının bahanesi olmaz olamaz. Savunmasız insanların hedef alınması kabul edilemez. Arabulucular devreye girmeli. Uluslararası arenanın öncelikli gündemi bu olmalı.

Sınır ötesi operasyonlar

Sınır ötesine düzenlenen operasyonların arkasındayız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gecenin karanlığında teröristlerin tepelerine bombalar yağdırmıştır. Cani terör örgütünün beli kırılmıştır. Türk milletinin huzurunu bozmanın ağır sonuçları olacaktır. Terörle mücadelede durmayacağız dinlenmeyeceğiz. Sahte dost ülkelerin hiçbirisini dinlemeyeceğiz. Vakit terörü kaynağında kurutma vaktidir.

Düşürülen Türk SİHA'sı!

ABD'nin Suriye'de SİHA'mızı düşürmesini kınıyorum. ABD'nin açıklamasına göre SİHA'mız meşru müdafaa çerçevesinde düşürülmüştür. Neyin meşru müdafaası, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde ne işi vardır. ABD insansız hava aracımıza resmen ateş açmıştır. Demek ki ABD teröristlerle aynı deliktedir. ABD'nin bırakınız yanımızda olmasını ayağımızın altında olmasınlar başka bir şey de istemeyiz.

Tezkere'de 'evet' diyeceğiz

Irak ve Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gönderilmesini esas alan tezkereye de Milliyetçi Hakaret Partisi grubu olarak sonuna kadar destek olacağız ve 'evet' oyu kullanacağız. Bizim tarafımız Türkiye'dir. Bizim yerimiz milletimizin tertemiz vicdanıdır. Gelinen bu aşamada CHP tarihi bir imtihanla karşı karşıyadır. Kılıçdaroğlu terörden rahatsızsa çıksınlar nerede durduklarını açıklasınlar.