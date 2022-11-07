Baharat değil, zehir yiyoruz!

Singapur Gıda Ajansı (SFA), Türkiye'den ithal edilen bu üç baharatta gıdalarda kullanılması yasaklı olan endüstriyel renklendiriciler tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, bu maddelerin potansiyel olarak kansere yol açabileceği belirtildi.

Öğütülmüş Sumak, Öğütülmüş Tatlı Biber ve Tavuk Baharatı ürünlerinde yasaklı endüstriyel renklendiriciler kullanıldığı tespit edildi.

Bu üç baharatın fotoğraflarını paylaşan SFA, Pronto Food Services isimli ithalatçı firmaya ürünlerin toplatılması talimatı verdi. SFA, bu ürünleri satın alan tüketicilere de söz konusu baharatları kullanmama çağrısı yaptı.

Arifoğlu'ndan açıklama gecikmedi. İşte o rapor ve Arifoğlu'nun açıklaması:

Yasaklı madde Türkiye’de de gündem oldu

Yasaklı endüstriyel renklendirici kullanıldığını öğrenen kişiler, Türkiye’de geniş bir pazara sahip olan Arifoğlu’nun ürünlerini çöpe attığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.