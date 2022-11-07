Baharat değil, zehir yiyoruz!
Türkiye'de kurulan ve dünyaya da satış yapan baharat markası Arifoğlu'nun üç ürünü Singapur'da toplatılıyor. Türkiye’de markanın ürünlerini kullanan kişiler, sosyal medya üzerinden tepki gösteriyor.
Singapur Gıda Ajansı (SFA), Türkiye'den ithal edilen bu üç baharatta gıdalarda kullanılması yasaklı olan endüstriyel renklendiriciler tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, bu maddelerin potansiyel olarak kansere yol açabileceği belirtildi.
Öğütülmüş Sumak, Öğütülmüş Tatlı Biber ve Tavuk Baharatı ürünlerinde yasaklı endüstriyel renklendiriciler kullanıldığı tespit edildi.
Bu üç baharatın fotoğraflarını paylaşan SFA, Pronto Food Services isimli ithalatçı firmaya ürünlerin toplatılması talimatı verdi. SFA, bu ürünleri satın alan tüketicilere de söz konusu baharatları kullanmama çağrısı yaptı.
Arifoğlu'ndan açıklama gecikmedi. İşte o rapor ve Arifoğlu'nun açıklaması:
Yasaklı madde Türkiye’de de gündem oldu
Yasaklı endüstriyel renklendirici kullanıldığını öğrenen kişiler, Türkiye’de geniş bir pazara sahip olan Arifoğlu’nun ürünlerini çöpe attığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.
Bugün herkes evde baharat temizliği yapıyor. Bizim evde de, belli ki epeydir bizi zehirleyen #Arifoğlu baharatları olması gerektiği yeri, çöpü boyladı.— melis alphan ♀ (@melisalphan) November 6, 2022
Singapur’a gitmese, adamlar test etmese haberimiz olmayacak. pic.twitter.com/F6xGitb2Ui
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