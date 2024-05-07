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Bahadır Erdem, CHP'ye katıldı

İYİ Parti’den geçen yıl istifa eden Bahadır Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. Erdem’in rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Cumhuriyet Halk Partisi, bugün TBMM’de grup toplantısını gerçekleştiriyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında partiye yeni katılan dördüzlere rozet taktı.

BAHADIR ERDEM, CHP'YE KATILDI

Özel, daha sonra geçen yıl İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem'in CHP'ye katıldığını açıkladı.

Özel, kürsüye davet ettiği Erdem'e rozetini taktı.

CHP lideri, "CHP’ye çok önemli katkılar yapacak olan yakın mesai arkadaşımız olan Bahadır Erdem, babaevine katıldı." diye konuştu.

Erdem ise "CHP’nin her bir neferini selamlıyorum. Bu benim ve ailem için çok önemli günde sayın genel başkanımıza benim hakkımda söylediği sözler için teşekkür ederim. Onur duydum. Türkiye'de adaletin ve hukukun yeniden parlaması için, eşitlik ve kadın hakları için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Özel daha sonra gündemdeki konulara ilişkin konuşmasına geçti.

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