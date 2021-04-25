Bağdat’ta hastanede yangın

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, COVID-19’a yakalananların kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği İbn El-Khatib Hastanesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. pic.twitter.com/8eGDHiTvoj — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 24, 2021

Yangında 40 hasta hayatını kaybetti, onlarca hasta yakınının da yoğun duman nedeniyle boğulma tehlikesi atlattığı duyuruldu.

Irak Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, hastanedeki söndürme çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Resmi makamlardan ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.