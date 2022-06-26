Bağcılar'da 47 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan adresin düzensiz göçmenlerin toplanma yeri olarak kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Önceki gün söz konusu adrese yapılan baskında ikametteki 47 düzensiz göçmen yakalandı, onlara yer temin ettiği belirlenen şüpheli O.K. gözaltına alındı.

Yapılan incelemede düzensiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri ve Yunanistan'a geçmek için bu adreste toplandıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıya 120 bin 978 lira idari para cezası kesildiği ve işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği belirtildi.