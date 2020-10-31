BAE'li gazeteciden alçak paylaşım!

Birkaç hafta önce Peygamber Efendimiz'e hakaret eden ve İsrail'den özür dileyen Al Mazrouei, İzmir'deki depremin ardından, "Cuma günü Türkler camilerde Fransa'ya beddua okudu. Allah dualarını kabul etti, İzmir yıkıldı" paylaşımını yaptı. Bu paylaşıma binlerce kişi tepki gösterdi.

İsrail ile ilişkilerini düzelttikten sonra Müslümanlara karşı olan düşmanlığını gizlemeyen BAE alçaklığa devam ediyor.

İZMİR'DEKİ DEPREMLE ALAY ETTİ

BAE Veliaht Prensi Zayed’in 'paralı' gazetecisi Hamad Al Mazrouei alçak paylaşımlarına devam ediyor. Al Mazrouei, İzmir'deki depremin ardından, "Cuma günü Türkler camilerde Fransa'ya beddua okudu. Allah dualarını kabul etti, İzmir yıkıldı" paylaşımını yaptı. Bu paylaşıma binlerce kişi tepki gösterdi.

PEYGAMBER EFENDİMİZ'E HAKARET ETMİŞTİ

BAE’de Zayed’in paralı gazetecisi Hamad Al Mazrouei, İsrailli bir gazeteye röportaj vererek alçakça ifadelerle Peygamber Efendimiz’e (S.A.V.) suçlamalar yöneltmişti. Peygamber Efendimize ‘Hayber'de Yahudilere haksızlık etme’ iftirasını atan Mazrouei, “Onları Medine’den kovdu. 629’da Medine’den ihraç edilen Hayber Yahudileri için İsrail’den özür diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.