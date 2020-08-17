AjansHaber.com.tr Dünya Muhabir canlı yayında bayıldı

BAE’deki İsrailli muhabir canlı yayında bayıldı

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için imzalanan anlaşma sonrası Dubai'yi ziyaret eden İsrail'in haber kanalı muhabiri Doron Herman, canlı yayın bağlantısı sırasında bayıldı.

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