AjansHaber.com.tr Dünya Muhabir canlı yayında bayıldı BAE’deki İsrailli muhabir canlı yayında bayıldı İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için imzalanan anlaşma sonrası Dubai'yi ziyaret eden İsrail'in haber kanalı muhabiri Doron Herman, canlı yayın bağlantısı sırasında bayıldı. 17 Ağustos 2020 15:15 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020 15:18 canlı yayın bae bayıldı Benzer Videolar Türk-Rus ortak devriye konvoyuna saldırı! Canlı yayında sarf ettiği sözler gündeme oturdu Elektrik çarpmasından kurtarılan adam ölümden dönd Yunan spiker: Atacak torpidomuz dahi yok Yunan botunu mehterle kovala Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Çok İzlenen Videolar Marmara Denizi'nde yardım isteyen tekneyi kurtardı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Türk-Rus ortak devriye konvoyuna saldırı! Ermenistan Başbakanı canlı yayında rezil oldu Canlı yayında sarf ettiği sözler gündeme oturdu