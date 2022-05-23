AjansHaber.com.tr Dünya BAE'de bir restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı

BAE'de bir restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir restorandaki patlama nedeniyle 2 kişi öldü, 120 kişi yaralandı.

Reuters'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki bir restoranda gaz tüpünün patlaması sonucu iki kişi öldü, 120 kişi yaralandı.

Deniz kıyısına yakın bir bölge olan Khaldiya'da yer alan restorandaki patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Polis, çok sayıda dükkanın hasar gördüğünü ve dört binanın boşaltıldığını bildirdi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Finlandiya’ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu
Japonya'da Kovid-19'a karşı maske tavsiyesi
İsrail ordusu bir Filistinliyi öldürdü
Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi
Şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakası doğrulandı
"İsrail'in geleceği tehlikede" açıklaması
Finlandiya'dan NATO'ya üyeliği mesajı