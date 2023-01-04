BAE ve Çin, BM Güvenlik Konseyi'ni Mescid-i Aksa için toplantıya çağırdı

Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin, çağrısı üzerine BM Güvenlik konseyi yarın İsrail- Filistinliler arasındaki gerginliği görüşmek üzere toplanacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Filistin-İsrail gerginliği için "Tam tersinin gerçekleşmesini istediğimiz için, gerilimi artırma potansiyeline sahip herhangi bir tek taraflı eylemden derin endişe duyuyoruz" dedi. Price ABD, Kudüs'teki kutsal mekanlara ilişkin tarihi statükonun korunmasından yana olduğunu tekrarladı. Price statükonun ihlalinin "kabul edilemez" olduğunu da sözlerine ekledi.