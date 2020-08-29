BAE, İsrail'e boykotu kaldırdı

13 Ağustos'ta normalleşen İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yeni bir adım atıldı.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşması kapsamında, Tel Aviv'e uygulanan boykot kararının lağvedildiğini duyurdu.

BOYKOT LAĞVEDİLDİ

Abu Dabi'nin resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre Al Nahyan, İsrail'i boykota yönelik 1972'de çıkarılan ve bugüne kadar uygulamada olan 15. yasayı İsrail ile varılan barış anlaşması çerçevesinde lağvetti.

Haberde, boykotun kaldırılmasının, İsrail ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ortak bir yol haritasının başlatılması kararından sonra geldiği kaydedildi.

İSRAİL'LE ANLAŞMANIN ÖNÜ AÇILDI

Boykotu lağvetme kararından sonra BAE'li şirketlerin veya iş insanlarının İsrail ile herhangi bir anlaşma yapmalarının önünün açıldığı aktarıldı.