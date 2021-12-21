BAE Dirhemi ve Azerbaycan Manatı Resmi Gazete'de

Merkez Bankası tarafından 'Alım Satıma Konu Olmayan Dövizler' arasında bulunan Azerbaycan Manatı ve Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi, Resmi Gazete'de yayınlanan yeni tabloyla birlikte 'Alım Satıma Konu Olan Dövizler' listesine eklendi.

Kararla birlikte TCMB'nin manat ve dirhem alıp satabilmesinin önü açıldı.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi ile bir görüşme yapmış, görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönünde açıklamalar yapılmıştı.

Resmi Gazete'de yayınlanan liste şu şekilde: