BAE destekli güçlerin kontrolündeki Aden kentinde su kesintileri protesto edildi

Bölge sakinlerinden alınan bilgiye göre, onlarca Yemenli, mahallelerindeki su kesintisine tepki için Aden'deki Su ve Kanalizasyon İdaresi binasının önünde bir araya geldi.

Aden ilinin doğusunda yer alan Kırater kentindeki ana caddeleri trafiğe kapatan göstericiler, ayrıca araç lastiği yaktı.

Yaklaşık bir saat süren gösterinin ardından GGK'ye bağlı birlikler, yolu yeniden trafiğe açtı.

GGK'ye bağlı birlikler, Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Yemen'in güneyinin kuzeyinden ayrılmasını isteyen GGK, nisan ayında Aden dahil güneyde bulunan kendi kontrolü altındaki illerde sözde özerklik ilan etmişti.

Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 5 Kasım 2019'da hükümet ile ayrılıkçı konsey arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını hızlandırma mekanizmasını ilan etmesinin ardından GGK temmuz ayında bu çözümden geri adım attı.

Mekanizma, ülkenin kuzey ve güney illeri arasında eşit yetkilere sahip bir hükümetin kurulmasını, GGK'ye bağlı askeri güçlerin Aden'den çıkmasını, Ebyen'deki tarafların birbirinden uzaklaştırılmasını öngörüyor.

Taraflar, şu ana kadar anlaşmanın uygulamaya geçirilmemesi konusunda karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.