AjansHaber.com.tr Dünya BAE'den depremzedelere 106 uçaklık yardım

BAE, depremzedelere toplamda 106 uçakla 3 bin ton yardım malzemesi gönderdiği bildirildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 106 uçakla 3 bin 14 ton yardım malzemesi ulaştırdı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, yardımlar BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında gönderildi.

Abu Dabi yönetimi, kurduğu hava köprüsüyle Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenler için 3 bin 14 ton yardım malzemesi taşıyan 106 uçak kaldırdı.

Gıda, yardım malzemesi ve çadır taşıyan uçaklardan 65'i Suriye'ye, 41'i Türkiye'ye gitti.

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