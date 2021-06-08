“BAE, boyundan büyük işlere kalkıştı”

İngiliz medyasından Financial Times, Körfez ülkesi BAE’nin son yıllarda sergilediği ve askeri önlemler de içeren sert dış politikasını değiştirmeye başladığını belirtti. Haberde BAE’nin “boyundan büyük işlere kalkıştığı” vurgulandı.

Koronavirüs pandemisinin BAE ekonomisini vurması ve küresel ticaret bağlarını gevşettiği dile getirilirken, BAE’nin bu nedenle odağını askeri müdahalelerden ekonomik diplomasiye çevirdiği belirtildi.

Buna göre BAE diplomatlarından ve büyükelçiliklerinden ülkeye daha fazla yatırım çekmeleri bekleniyor. Üst düzey bir BAE yetkilisi konu hakkında “BAE için en iyi olanı düşündük, artık ekonomiye çok daha fazla odaklanacağız” dedi.

Haberde BAE’nin yeni stratejisinin şimdiye kadar uygulanan dış politika için büyük bir değişim anlamına geldiği ve BAE’nin bu yeni strateji öncesi Yemen ve Libya gibi ülkelere müdahale ile kendisini bölgenin lideri konumuna yükseltmek istediği dile getirildi.

Bu noktada BAE’nin “boyundan büyük işlere kalkıştığı” ve tüm bu müdahalelerin hiçbirinin başarılı olmadığı, tam aksine BAE’nin imajına daha da fazla zarar verdiği vurgulandı.

Örnek olarak ise Yemen’de İran’in Husiler üzerinden kazandığı etkinin engellenememesi ve Libya’da Türkiye destekli meşru Libya ordusunun BAE destekli darbeci Hafter’e karşı kazandığı zafer gösterildi.

Konuya değinen bir BAE yetkilisi, askeri müdahalenin bazen etkili olmadığını anladıklarını ve bunun bedelinin yanı sıra kontrollerinde olmayan faktörlerin farkına vardıklarını beyan etti.

Yetkililer ayrıca İran’ın yanı sıra Türkiye ile de gerilimin düşürülmesi için görüşmeler yürütüldüğünü ve bu görüşmelere Suudi Arabistan’ın öncülük ettiğini belirtti.