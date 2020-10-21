BAE, ABD ve İsrail ‘İbrahim Kalkınma Fonu’nu kurdu

BAE, ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu ve İsrail, bu fon aracılığıyla Ortadoğu ve dışında bölgesel ekonomik işbirliği ve refahı artırmak için özel sektör tarafından yürütülen yatırım ve kalkınma girişimlerine 3 milyar dolardan fazla kaynak ayıracak.

Bu girişim, ABD’nin desteğiyle BAE ve İsrail arasında imzalanan, bölge halklarının yaşamlarını iyileştirmekle birlikte üç ülke arasındaki yeni dostluk, işbirliği ruhu ve ortak iradeyi somutlaştırarak barışın faydalarını vurgulayan tarihi ‘İbrahim Barış Anlaşması’nın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediliyor.

Bu ülkeler, kalkınmada önemli etkisi olan stratejik projeleri belirlemek ve ekonomik büyümeyi teşvik edecek, yaşam standartlarını iyileştirecek ve kaliteli iş fırsatları yaratacak bu projeleri uygulamaya başlamak için İsrail merkezli bir kalkınma ofisi açacak.

Kalkınma Fonu, üyelerin kendileri ve toplumlarına hizmet edecek bir gelecek inşa etmeleri amacıyla bölge ve gençlerine fırsat ve umut verecek, bölge halklarına odaklanacak yatırımlar başlatmalarını sağlayacak.

BAE resmi haber ajansı WAM’a göre BAE, ABD ve İsrail, bu girişimin çeşitlilik, ticaret ve ortak insanlığa dayalı daha güçlü bölgesel işbirliğinin temellerini atacağına inanıyor.

İbrahim Kalkına Fonu, bölgesel ticareti geliştirecek, stratejik altyapı projelerini mümkün kılacak, elektriğe güvenilir ve kolay erişim sağlayarak enerji güvenliğini artıracak. Fon aynı zamanda tarımsal üretkenliği arttırmayı, bölgede temiz suya güvenilir ve verimli erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

BAE Devlet Bakanı Ahmed el-Sayegh, “Fon, inançları veya kimlikleri ne olursa olsun, üç ülkenin halkın refahını ilk sıraya koyma arzusunu yansıtıyor. BAE, bu girişimin bölge için ekonomik ve teknolojik bir güç kaynağı olabileceğinden ve desteğe en çok ihtiyaç duyanların yaşamlarını iyileştireceğinden emin” dedi.

ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu CEO’su Adam Boehler ise, “İbrahim Fonu, bölgenin karşı karşıya olduğu zorlukları ele alacak ve herkes için ekonomik fırsatları arttıracak. Paylaşılan refahı geliştirme çerçevesinde bu tarihi ortaklığı daha yüksek bir seviyeye taşımaktan heyecan duyuyoruz” yorumunda bulundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi Genel Müdürü Ronen Peretz de, “Bugün başlattığımız İbrahim Fonu, liderlerimizin bölgesel iş birliğini geliştirme vizyonunu gerçekleştirmede önemli bir araç olacak. Girişimcilerimizin yaratıcılığını destekleyecek, gerekli finansal araçların listesini çıkaracak ve hükümetlerimize kolaylık sağlayacak. Sahada proje oluşturmak için iş, finansman ve devlet desteğinin birleşimi şarttır” şeklinde konuştu.