Bacağa vuran ağrı bel fıtığı habercisi olabilir!

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, toplumda sıklıkla karşılaşılan bir problem olan bel ağrısı, hastaneye başvurunun, iş kaybının ve sonradan kazanılmış sakatlığın en önemli nedenleri arasında bulunuyor.

Toplumda yaygın görülen, sosyal ve ekonomik olarak ciddi sonuçlar doğuran bir sağlık sorunu olan bel ağrısı, insanların yüzde 85'ini hayatlarının bir döneminde etkiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Kadıköy Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Somay, "Hareketsiz yaşam tarzı, aşırı kilo, stresli bir işe sahip olmak, yanlış oturma ve aktif sigara içiciliği bel fıtığı açısından risk oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Bel ağrısının farklı sebepleri olabileceğini aktaran Somay, bel fıtığının omurlar arasında yer alan diskin çeşitli nedenlere bağlı olarak dışarı taşması ya da kayması sonucu ortaya çıktığını bildirdi.

Kayan bu diskin yakından geçen bir sinire baskı uygulayarak ağrıya, kol ve bacakta hissizliğe, güçsüzlüğe yol açacağını belirten Somay, teşhis, tedavi ve korunma yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

Somay, hastalara belirtilerinin süresi, şiddet, yeri gibi sorular yöneltildiğini, hastaların fizik muayenesinin yapıldığını aktararak, "Hastada ağrı oluşturan hareketler muayene süresince tekrar yapılarak ağrının sebebi bulunmaya çalışılır. Film, bilgisayarlı tomografi ve MR gibi görüntüleme teknikleri de tanı koymaya yardımcı olabilir. Hastanın belirtileri, muayenesi, tetkik sonuçları bir arada yorumlanarak tanı kesinleştirilir." ifadelerini kullandı.

Kısa mesafe yürüyüşlerde bile zorlanıyorsanız dikkat

Somay, hastalığın belirtilerine ilişkin bilgi verirken, "Genelde vücudun tek tarafında görülen ağrı veya uyuşukluk hissi, kol ve bacaklarda esnemeye bağlı ağrı, geceleri ya da bazı hareketler yapıldığında kötüleşen ağrı, kısa mesafe yürüyüşte bile görülen ağrı, etkilenen bölgede yanma, sızı hissi gibi semptomlar bel fıtığı olan hastalarda görülebilir." ifadelerini kullandı.

Bel fıtığı tedavi planının hastanın ağrı şiddetine ve fıtığa neden olan disk kaymasının ciddiyetine göre değiştiğini, ağrısı nispeten daha hafif hastalarda ağrı kesici ve fizik tedavi egzersizleriyle tedaviye başlandığını ancak bu tedaviye rağmen belirtileri hafiflemeyen hastalarda daha güçlü ağrı kesiciler kullanılabildiğini belirten Somay, şunları kaydetti:

"Hastanın ağrısı şiddetliyse, ağrı kesicilere cevap vermiyorsa, omurgadaki disk yerinden fazla oynamışsa cerrahi tedavi gündeme gelir. Cerrahi tedavi yönteminde diskin yerinden oynayarak dışarı doğru taşan parçası çıkarılır. Bu sayede taşan parçanın sinire baskı yapması durumu ortadan kalkmış olur ve belirtiler düzelir. Daha ağır vakalarda diskin tamamen çıkarılıp yerine yapay disk konulması gibi seçenekler gündeme gelir.

Her hastanın belirtilerinin sayısı ve şiddeti, hastanın yaşı ve eşlik eden hastalıkları gibi durumlar tedavi yöntemi belirlemede çok önemlidir. Fıtık tanısı almış hastalar, donanımlı bir merkezde uzman bir doktorla tedavi kararı almalıdır."

Bel fıtığı için riskli olabilecek hareketleri ve bel fıtığından korunma yollarını da aktaran Somay, "Bel fıtığı olanlar, bel ağrısını azaltmak için orta sertlikte bir yatakta yatmalıdır. Uzun süre aynı şekilde uzanmayarak 30 dakikada bir pozisyon değiştirmeleri daha iyi olacaktır. Ağrının olduğu bölgeye havluya sarılı buz konulması da ağrıyı azaltabilir. Soğuk uygulamasından birkaç gün sonra aynı bölgeye ılık/sıcak konularak rahatlama sağlanabilir. Örneğin, ağır bir yük taşınırken ağırlığın sırt kaslarına değil, uyluk ve bacak kaslarına verilmesi gerekir. Bunun için yerden ağır bir yük kaldırırken önce çömelme pozisyonuna gelip yükü kaldırmak gerekir. Yükü, bacakları bükmeden yerden kaldırmak ağırlığın sırt kaslarınıza binmesine neden olur ve bel fıtığına yol açabilir. Yine yük taşırken dönme ve bükülme hareketleri de riskli hareketler arasındadır. Bel fıtığını önlemek için kilonuzu normal aralıkta tutmalı, uzun süre aynı pozisyonda oturmamalısınız. Bacak, karın ve sırt kaslarınızı güçlendirecek egzersizler yapmanız bel fıtığı gelişmesini önleyebilir. Ayrıca, sigarayı bırakmak sizi pek çok hastalıktan koruduğu gibi bel fıtığından da korur." ifadelerini kullandı.