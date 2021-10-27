Babel oyuna giriyor Cimbom kaybediyor!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel oyuna girdiğinde takımı puan kaybediyor. Bu sezon Fatih Terim'in sonradan oyuna aldığı oyuncuların başında yer alan Babel'in ilginç istatistiği dikkat çekti.

Golden 1 dakika önce girdi

Kasımpaşa deplasmanında Hollandalı yıldız oyuna dahil olduktan 1 dakika sonra Umut Bozok beraberlik golünü attı ve Galatasaray kritik bir puan kaybı yaşadı.

Trabzon'da oyuna girdi, skor eşitlendi

Benzer bir senaryo Trabzonspor deplasmanında da yaşandı. Hollandalı oyuncu Morutan'ın yerine oyuna dahil oldu ve Trabzonspor 2-2'yi yakaladı.

Alanya'da oyuna girdi, bitime 3 dakika kala yıkıldı

Alanyaspor maçında oyuna 77. dakikada dahil olan Babel, maçın son bölümünde oyuna girdi fakat Alanyaspor, Galatasaray'ı bitime 3 dakika kala bulduğu golle devirdi.

Kornerden önce girdi Cimbom golü yedi

Beşiktaş derbisinde de Hollandalı oyuncu korner öncesi oyuna girdi ve siyah-beyazlıların golü geldi.