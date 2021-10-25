Babasının tabutu başında poz verip instagram'dan paylaştı

Babasının tabutu başında verdiği "seksi pozu" Instagram hesabından paylaşan genç kadın "saygısız" olmakla suçlanarak sosyal medyada tepki gördü.

Vücut hatlarını öne çıkaran straplez, siyah bir elbise ve topuklu ayakkabı giyen kadın neşeli pozlar verdiği ve cenazeye saygısızlık ettiği gerekçesiyle tepkilere maruz kaldı.

Kadının, babasının ellerinin birbirine kenetlenmiş şekilde görüldüğü açık tabutun önünde bir ayağını kaldırdığı görülüyor.

Tabutun üstünde görülen Amerikan bayrağının merhum babanın emekli bir asker olabileceğine işaret ediyor.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, sosyal medya fenomeni olduğu belirtilen ancak kimliği açıklanmayan kadının Instagram takipçilerinin söz konusu fotoğrafları hesaptan kaldırmasını istediği ifade edildi.

"VAY CANINA, BU İNANILMAZ"

Daha sonra sosyal medya platformu Reddit’te de gündeme gelen fotoğraflar burada da tepki çekti.

Kullanıcılardan biri, "Vay canına bu inanılmaz derecede saygısızca değil mi?" diye sorarken bir diğeri, "Bu korkunç" diye belirtti.

Bir başka sosyal medya kullanıcısıysa, "Çok üzücü, umarım bu saygısızlığı için biri ona bağırmıştır" dedi.

Birçok kişi de fotoğrafların tepki toplamak ve viral hale gelmek amacıyla bu şekilde çekildiğini öne sürdü.