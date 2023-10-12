Babasını öldüren sanığın cezası belli oldu!

Bahçelievler'de 29 Kasım 2021 yılında meydana gelen olayda Burak Çelik (21) ve babası Orhan Çelik (49) evin dağınık olması sebebiyle tartışmaya başladı. Burak Çelik silahını çekip babasına iki el ateş etti, baba Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Hakkında Haksız Tahrik Altında Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürmek’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen Burak Çelik için mahkeme kararını verdi.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Burak Çelik salonda hazır bulundu. Savunmasında öldürme kastının olmadığını söyleyen Burak Çelik 'Haksız tahrik altında üstsoydan akrabayı öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede olay günü Orhan Çelik’in arkadaşı Mesut Koç ile dışarıda alkol içip birlikte ilk önce Cihangir'de bulunan evine gittikleri, Burak Çelik’in bu evi kirlettiğini görünce sinirlendiği anlatıldı. Oğlu Burak Çelik ile birlikte ikamet ettikleri eve arkadaşıyla birlikte giden Orhan Çelik’in burada oğluyla tartışmaya başladığı ve oğluna bıçak çektiği belirtildi. Arkadaşı Mesut Koç’un araya girerek elindeki bıçağı aldığı kaydedilirken daha sonra Burak Çelik’in silahını çıkarıp maktule iki el ateş ederek evden kaçtığına yer verildi. Orhan Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Orhan Çelik’in elinden bıçağın alınmasına rağmen Burak Çelik’in yakın mesafeden ateş ederek babasını öldürmesi eyleminin meşru müdafaa sınırlarını aştığı bu nedenle şüphelinin eyleminin haksız tahrik kapsamında kaldığı değerlendirildi. Burak Çelik’in ‘Haksız Tahrik Altında Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürmek’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edildi. Öte yandan yargılamanın önceki duruşmalarında beyanda bulunan anne Birsen Çelik, eşinden yıllardır eziyet çektiklerini belirterek "Çok işkence, eziyet çektim. O gece kendini korumak adına yaptı bunu oğlum. Eşimden çok işkence gördük" diyerek oğlunun beraatını istemişti. (DHA)