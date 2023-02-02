Babasını döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!

Babasını döverek öldüren Salih Tümer hakkında mahkemenin verdiği ceza belli oldu.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Salih Tümer ve avukatı katıldı.

"5 kez vurdum, sonrasını hatırlamıyorum"

Duruşmada söz verilen sanık Tümer, babasına 5 kez vurduğunu belirterek, daha sonrasını hatırlamadığını ve pişman olduğunu söyledi.

İddia makamı duruşmada mütalaasını tekrarladı.

Mahkeme heyeti sanığın "üst soyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olay nasıl yaşanmıştı?

Kulu ilçesinde yaşayan Mahmut Tümer (72) ile oğlu Salih Tümer (25), 6 Ağustos 2022'de tartışmıştı. Oğlu tarafından darbedilen baba Tümer, kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Beyhekim Devlet Hastanesi'nde psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilen Salih Tümer ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.