AjansHaber.com.tr Gündem Babasına son kez dokundu

Babasına son kez dokundu

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz'ın cenazesi Bakan Süleyman Soylu’nun da katılımıyla defnedildi.

Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Selçuk Ayvaz'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Uğurlar köyündeki evine getirildi

1 4

Burada helallik alınmasının ardından maden işçisinin naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy camisine taşındı. 

2 4

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taziyeleri kabul eden Ayvaz'ın ailesine baş sağlığı diledi.

3 4
4 4