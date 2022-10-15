Babasına son kez dokundu
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz'ın cenazesi Bakan Süleyman Soylu’nun da katılımıyla defnedildi.
Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Selçuk Ayvaz'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Uğurlar köyündeki evine getirildi
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Burada helallik alınmasının ardından maden işçisinin naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy camisine taşındı.
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Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taziyeleri kabul eden Ayvaz'ın ailesine baş sağlığı diledi.
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