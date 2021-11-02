Babam ve Oğlum filmi Güney Afrika'yı da ağlattı

Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi'nde yapılan film gösteriminde, yönetmen Çağan Irmak'ın 2005 yapımı sinema filmi "Babam ve Oğlum" Güney Afrikalı sinemaseverlerle buluştu.

Katılımcıların bazı bölümlerini gözyaşları içinde izledikleri film, büyük beğeni topladı. Katılımcılardan Vibha Jivan, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Karantina döneminde Türk sineması hayranı oldum. Bu film ise oldukça duygusaldı ve ruhuma dokundu." dedi.

Jivan, filmin kendi aile öyküsüyle büyük benzerlikler taşımasının kendisini daha da etkilediğini belirterek, "Filmin yarısını ağlayarak geçirdim. Muhteşem bir filmdi. Farklı bir dilde, farklı bir kültürde, aynı insani duyguları çok iyi yansıttı." ifadesini kullandı.