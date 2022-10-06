''Babam da giyse taş gibi olur''
Sık sık Kuruçeşme'de konser veren, yıllara meydan okuyan sanatçı Ajda Pekkan'ın, sahne kıyafeti yine olay oldu. Diva'dan da Pekkan'a tepki gecikmedi!
Türk müziğinin önemli sanatçılarından Bülent Ersoy, gerek tarzıyla gerek yorumlarıyla gündeme sık sık geliyor.
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Kuruçeşme'de konser veren, yıllara meydan okuyan sanatçı Ajda Pekkan'ın sahne kostümü yine olay oldu.
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Pek çok kişi Ajda Pekkan'ın kıyafetine yorum yaparken, Diva olarak bilinen Bülent Ersoy'dan da tepki gecikmedi.
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Pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Ajda Pekkan, yılların inat sahneleri sallamaya devam ediyor.
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