Babalar günü ne zaman? Babalar Günü’nde ne hediye alınır?
Her yıl Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte Babalar Günü hazırlıkları da başladı. Babalar Günü'ne sayılı günler kala hediye arayışları şimdiden yapılmaya başladı. Peki, babalar günü ne zaman? Babalar gününde hediye ne alınır?
Tarihi 1966 yılına dayanan Babalar Günü her yıl Haziran ayında kutlanıyor. 2024 Babalar gününü kutlamak isteyenler, bu özel günde babalarını mutlu etmek için hediye arayışına girdi. Peki, Babalar günü ne zaman? Babalar Günü'nde babalara ne alınır? Babalar Günü’nde neler yapılır?
Babalar günü ne zaman?
Babalar Günü birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de her yıl Haziran ayında kutlanıyor. Bu yıl Babalar Günü 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.
Babalar Günü'nde ne hediye alınır?
Her yıl olduğu gibi bu yılda evlatlar babalar günü için şimdiden hediye arayışına girdi. Hediye alma işini son güne bırakmak istemeyenler şimdiden babalar gününde alacakları hediyeyi araştırıyor. Peki, Babalar Günü’nde, babalara ne hediye alınır? Babalar Günü’nde neler yapılır?
Babalar Günü için hediye seçenekleri:
Kol saati