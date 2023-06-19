Babacan'ın danışmanı istifa etti!

Seçimlerin ardından Altılı Masa bileşenlerinde kan kaybı sürüyor.

Son olarak, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın basın danışmanı Fatih Atik görevinden ayrıldığını duyurdu.

Atik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’ın davetiyle başladığım basın danışmanlığı görevinden bugün itibariyle ayrıldım. Türk siyasetinin en sıcak dönemine yakından tanıklık etmek farklı bir deneyimdi. Yaklaşık 8 aylık süreçte birlikte çalışma imkanı bulduğum başta Sn. Ali Babacan’a ve partideki tüm arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam yeni mecralarda buluşmak dileğiyle…”