Babacan'ı eleştirdi, disipline verildi!

DEVA Partisi, partinin Kurucular Kurulu üyesi Musa Malik Yıldırım'ın, genel başkan Ali Babacan ve parti yönetimine yönelik açıklamaları nedeniyle, kesin ihraç istemi ile Genel Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

YILDIRIM NE DEMİŞTİ

Musa Malik Yıldırım, geçen günlerde Trabzon'da gündeme ilişkin düzenlediği basın toplantısında "Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın HDP heyeti ile görüşmesi ve bir televizyon programında Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili sözleri asla kabul edilemez" demişti.

"HDP BENZERİ YAPILARA MEŞRUİYET İÇİ NBURADA DEĞİLİM"

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Ben buraya HDP ve benzeri yapıların taleplerine meşruiyet kazandırmak için gelmedim. 'Demokrasi ve insan hakları' kılıfı geçirilmiş politikaların milletimize yedirilmesine asla ve asla aracılık etmeyeceğim. Ülkenin birliği ve beraberliği için bugüne kadar verdiğim mücadeleyi vermeye devam edeceğim."

DEVA PARTİSİ: "PARTİMİZİ VE BAŞKANIMIZI DOĞRUDAN HEDEF ALDI"

DEVA Partisi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Partimiz Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım, 18.02.2021 tarihinde Trabzon'da düzenlediği basın toplantısında hem partimizin tüzel kişiliği ve organlarını hem de Genel Başkanımızı doğrudan hedef almış, konuları bağlamından kopartıp saptırarak ağır suçlamalara dönüştürmüştür.

Partimizin Genel Merkez Yönetim Kurulu, Musa Malik Yıldırım'ın konuşmasında yer alan ifadelerin ve kullanılan üslubun Parti Tüzüğümüzde tüm üyelerimize tanınmış olan “görüş ve düşüncelerini özgürce açıklamak, soru yöneltmek, bilgi istemek, eleştiri ve önerileriyle katkıda bulunmak” hakkını kullanmanın ötesine geçerek, Genel Başkan ve Parti Tüzel kişiliğine iftira, karalama, tezyif, tahkir ve küçük düşürme mahiyeti taşıdığını değerlendirmiştir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu, kullanılan ifadeler ve üslubun Tüzüğümüzün disiplin suçlarını düzenleyen 67. maddesinin kesin çıkarmayı gerektiren fiillerin sayıldığı 5. fıkrasındaki;

ğ) Parti yöneticileri, üyeleri veya Parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama veya küçük düşürücü beyanlarda bulunmak,

h) Parti organlarının veya bu organların üyelerinin aleyhinde faaliyette bulunmak, aleyhte konuşmaları gazete ve televizyonlara beyanat vererek veya bizzat canlı yayınlara katılarak yapmak, parti yetkililerini tezyif ve tahkir edici, kamuoyu önünde küçük düşürücü beyanlarda bulunmak veya bunları yazılı olarak yapmak, bentlerini ihlal ettiği kanaatine varmıştır.

Bu çerçevede, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, Parti Tüzüğümüze aykırı söz ve eylemleri sebebiyle, Musa Malik Yıldırım'ın tedbirli olarak kesin ihraç istemi ile Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevki kararlaştırılmıştır."