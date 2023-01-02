Babacan'dan Türklük ve Kürtçe anadil çıkışı!

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, anayasanın 66. maddesinde yer alan "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür." maddesini iktidara gelmeleri halinde değiştirmek istediklerini belirtti.

Babacan, Kürtçe'nin anadil olmasını anayasaya eklemek istediklerini de belirterek anayasanın 42. maddesinin de değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Babacan'ın rahatsız olduğu, eğitim hakkını tanımlayan 42. maddede şu ifadeler yer alıyor:

"Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır."

Babacan'ın Türklük tanımı yapan 66. madde ve eğitim hakkını tanımlayan 42. maddeyi hedef alan açıklamalarına İYİ Parti cephesinden henüz bir yanıt gelmedi.

Babacan, Altılı Masa üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Saraçhane Mitingi'nde de hapishanede bulunan eski HDP Eşbaşkanı Selahaddin Demirtaş için özgürlük çağrısında bulunmuştu.