Babacan'dan Sadullah Ergin açıklaması

Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesi, altılı masada krize neden oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Akılcı bir politika izlediklerini" belirtti. Kılıçdaroğlu ayrıca, Ergin'in adaylığının başka bir partinin iç meselesi olduğunu söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise konuyla ilgili günler sonra ilk kez açıklama yaptı.

"Şimdi yeni bir yol ayrımındayız. Önyargıları ve hatalı ezberleri bırakıp birbirimizi dinleyerek birleşe birleşe kazanacağımıza inanıyorum" diyen Babacan'ın paylaşımları şu şekilde:

"Partimizin kurucularından, 21 yıllık yol arkadaşım Sadullah Ergin ile ilgili hatalı bir tartışmanın döndüğünü görüyorum. Çoğunun eksik bilgiden ve aşmamız gereken önyargılardan kaynaklandığını anlıyorum.

2009-2013 arası demokratikleşme, reform ve AB uyum düzenlemelerinin çoğunu Sadullah Bey’in çabalarıyla yasalaştırdık. Kendisi, Adalet Bakanlığı tarihinde görülmemiş hızda bireysel ve kolektif haklara yönelik işlere imza attı.

Tutuklu oranının düşürülmesi, adil yargılanma hakkı, kolluğun demokratikleşmesi, AYM’ye bireysel başvuru, AİHM kararlarının Türkçe olarak yayınlanması, anadili hakkı gibi, yüzlerce değişiklikte katkısı var. Pek çoğu hâlâ topluma nefes imkânı sağlayan önemli düzenlemeler.

Şahidimiz o dönemin demokratlarıdır. Sahiplendiğimiz geçmiş demokratikleşme dönemidir. Hedefimiz de tam demokratik Türkiye’dir. Şimdi yeni bir yol ayrımındayız. Önyargıları ve hatalı ezberleri bırakıp birbirimizi dinleyerek ve birleşe birleşe kazanacağımıza inanıyorum."