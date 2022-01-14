Babacan'dan ittifaka "şartlı evet"

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, 6 partinin üzerinde çalıştığı "güçlendirilmiş parlamenter sistem" hakkında, "Parlamenter sisteme geçiş sürecinde mutabakat sağlarsak, ittifak kararımız kolaylaşır" yorumunda bulundu.

KRT TV’de Savaş Kerimoğlu’nun sunduğu 'Günaydın Türkiye' programında gündemi değerlendiren Babacan'ın açıklamarından önemli satır başları şu şekilde:

"Seçimlerden sonra parlamenter sisteme geçmek altı aydır"

"Parlamenter sistem üzerinde detaylı mutabakatı şimdiden sağlarsak, seçimlerden sonra parlamenter sisteme geçmek altı aydır. İlk hedef; parlamenter sistemle ilgili ortak metnin imzalanıp, altı parti tarafından ortak bir hedef olarak belirlenmesi."

"Şu an bir adım geride duruyoruz"

"Biz arzu ediyoruz ki geçiş sürecinde de tam mutabakat sağlayalım. Eğer geçiş sürecinde tam bir mutabakat sağlarsak, o zaman bizim ittifakta yer alıp almamamızla ilgili kararımız kolaylaşır. Şu an bir adım geride duruyoruz. İzliyoruz, katkı veriyoruz."